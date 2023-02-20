تداول 72 ألف طن بضائع وتصدير 58 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و34 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 356 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 344 شاحنة و 14 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي امل ، دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GOZO وعلى متنها 28000 طن فوسفات متجهة إلى باكستان.

فيما غادر الميناء بالأمس السفينة AYATI وعلى متنها 30000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا وثلاث سفن أخرى وهي أمل ، دليلة وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 1420 طن بضائع عامة ومتنوعة 109 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكب بموانيها .