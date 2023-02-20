إحالة متهم للجنايات للتنقيب عن الآثار في منزله بمنشأة ناصر

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة متهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى دائرة قسم منشأة ناصر.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تنقيبه عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهم اعترف بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.