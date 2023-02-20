الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع مواد غذائية فى البحيرة

حريق مصنع مواد غذائية
حريق مصنع مواد غذائية فى البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق مصنع مواد غذائية.

 

 ونشب حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع  بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق.

 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية بحوش عيسى وامتد الحريق إلى 3 طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

100 جنيه التحقي الجنايات الجراء الحبس والغرامة مصنع للصناعات الغذائية مديرية أمن

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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