تحريات المباحث حول منتحل صفة ضابط شرطة بالتبين: سائق ويحترف النصب

كشفت تحريات رجال مباحث التبين، أن المتهم بانتحال صفة ظابط لاعتدائه على حارس مقابر يعمل سائق و لدية معلومات جنائية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على مسجل خطر خلال تواجده داخل إحدى المقابر بمنطقة التبين، وهدد الحارس الخاص بها بإزالة مقبرة، منتحلًا صفة ضابط شرطة مرافق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من حارس إحدى المقابر بدائرة القسم، مفاده تعرضه للاعتداء على يد شخص أوهمه أنه يعمل في شرطة المرافق، وأنه سينفذ قرار لإزالة لإحدى المقابر المتواجدة محل حراسته، ولن يتراجع إلا بعد دفع مبلغ مالي له.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يدعى " هشام.ع " وأمكن ضبطه، وأمرت نيابة 15 مايو والتبين بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.