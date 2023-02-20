الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ أوبئة يكشف أخطر الفيروسات فى إفريقيا وسبب عدم إيجاد علاج لها

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروسات ماربورج أو ايبولا والملاريا والمتوطنة في إفريقيا دائمًا مسكوت عنها في البحث العلمي.

 

سبب توقف الأبحاث العلمية تجاه هذه الأمراض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ماربورج لن يكون وباء، لأن أعلى موجة له في إنجولا في عام 2005 وصلت إلى 300 حالة لكن نستطيع القول إن معظم الحالات التي تصاب به تموت، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية تجاه هذه الأمراض متوقفة ليس لصعوبة الفيروس ولكن لأن الأمراض الموجودة بالقارة خارج إفريقيا.

 

وتابع، أنه كل عام يكون هناك حالات ولم يتحدث عنها أحد، وحاليًا بدأ يكون هناك  29 بحث حاليًا و14 دواء محتمل ونحتاج لحل الموضوع في إفريقيا.

 

وأشار إلى أن تحورات فيروس كورونا تكون سريعة، مؤكدًا أنه تم تحييد المرض بمعنى أنه يتم التعامل معه على أنه مرض عادي، خاصة أنه كلما يتحور تقل شراسته ويكثر انتشاره.

  

أفريقيا ماربورج الابحاث العلمية إسلام عنان الأوبئة توقف الأبحاث العلمية فيروس كورونا

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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