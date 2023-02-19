مجموعة بيراميدز وفيوتشر.. الجيش الملكى يسحق أسكو كارا بخماسية فى الكونفدرالية

انفرد الجيش الملكي المغربي بقمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وقلب الجيش الملكي تأخره صفر / 1 إلى انتصار كاسح 5 / 1 على ضيفه أسكو كارا التوجولي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة التي شهدت أيضا تعادل فيوتشر إف سي المصري 1 / 1 مع ضيفه ومواطنه بيراميدز.

وارتفع رصيد الجيش الملكي إلى 4 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي تفوق بفارق الأهداف على فيوتشر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في رصيد نقطتين، في حين تذيل أسكو كارا الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم أسكو كارا بهدف مباغت عن طريق هاريسو أورو بودي في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل الجيش الملكي سريعا من خلال ربيع حريمات في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفرض الجيش الملكي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، حيث أضاف أحمد حمودان وحمزة إغمان الهدفين الثاني والثالث للفريق المغربي في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

وعزز مصطفى سهد تقدم الجيش الملكي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 67، وتكفل زكرياء فاتي بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.