تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

يواصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس، اليوم الأحد، فتح أبوابه أمام المترددين على المركز مجاناً، في مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

جاء العمل بالمركز ضمن برنامج جسور الأمل الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية.

ويهدف مركز التخاطب بإدارة شباب دكرنس️، إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائين مختصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

يقوم بالإشراف بالمركز إخصائيات مؤهلات وهم: مروة البغدادي، ومروة محمود، ونادين مجدي، وهدير عاشور، وإسراء السعيد، وميادة عبدالخالق، ومنى عبدالعليم وأسماء شعبان المسئول الإداري بالمركز، بإشراف حسام خليل المدير التنفيذي بالمركز، وأحمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة.

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