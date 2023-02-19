مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات رواق العلوم الشرعية بالقاهرة

تابع الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات الاختبارات بفرع الجامع الأزهر والمنعقدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والتي عُقدت بها اليوم الأحد ٢٨ رجب ١٤٤٤ه- ١٩ فبراير ٢٠٢٣م، حيث أدي دارسو العلوم الشرعية بمراحلها الثلاثة اختبارات مواد الحديث ومناهج المفسرين.

وخلال جولته، استمع مدير الجامع الأزهر لآراء وملاحظات بعض الدارسين، مؤكدا على ضرورة تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات تيسيرا على الدارسين.

رافق مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية الدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبدالله عزب، العميد السابق لكلية أصول الدين، والدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين، والدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٦٧٠٠ دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في ٢٧ مقرا، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

ولفت إلى أن فترة الاختبارات تستمر لمدة ٢٠ يومًا ، وأن هذا الموسم قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، مقارنة بـ الموسمين السابقين، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٦٧٠٠ دارس، في مقابل ٣ آلاف دارس في العام السابق، مؤكدا أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب.

تأتي هذه الاختبارات تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.