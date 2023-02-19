الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشروع بحثي بجامعة المنصورة لرفع النشر الدولي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

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التوقيع

وقع الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد، عقد مشروع بحثى "حفائر طريق أوسركاف بسقارة بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب ودكتور رانيا مجدي التابعي المدرس بكلية العلوم ومنسق المشروع ودكتور مروة عبد الحميد سليمان الباحث الرئيسي للمشروع البحثي ونشوى عبد الوهاب مؤمن مدير عام الإدارة العامة للبحوث.

تترأس المشروع الدكتورة رانيا مجدي التابعي مدرس بكلية العلوم ومنسق بقطاع الدراسات العليا والبحوث.

وقامت المجموعة التدريبية لتخصص الآثار المصرية القديمة بالمشروع ممثلة في دكتور مروة عبد الحميد سليمان المدرس بقسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب والباحث الرئيسي للمشروع البحثي، بالتقدم بمشروع حفائر طريق أوسركاف بسقارة بالمشاركة مع عدد من الباحثيين الأثريين بوزارة السياحة والآثار على رأسهم دكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب بسقارة ودكتور  محمد وحيد المرسى المدير التنفيذي لمركز صيانة الآثار، ورئيس وحدة استلام الآثار، بالمتحف القومى للحضارة (NMEC)، وزارة السياحة والآثار، دكتور محمود عرب، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار بالإضافة إلى عدد من علماء الآثار المصريين والعالميين وعلى رأسهم دكتور ساليمة إكرام أستاذ المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ودكتور أنا أوليفيرا باحث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دكتور سيلفي مارشاند بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدًا الإثنين الجاري من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 من صباح يوم 21 فبراير عن بعض المناطق بمدينة طلخا وضعف المياه عن مدينة نبروه لإجراء اعمال الصيانة بمحطة رافع صرف صحي رقم 2 بمدينة طلخا مما يستدعي تأثر عدد من المناطق بانقطاع المياه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى  ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن.

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اشرف طارق نائب رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة مشروع بحثي

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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