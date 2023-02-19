الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة».. قوافل طبية لعلاج المرضى بالمجان بالقرى النائية

جريدة الدستور

قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تجوب شوارع القرى النائية والأكثر احتياجًا، للكشف والعلاج بالمجان على جميع المرضي وساعد ذلك كثيرًا في إنقاذ المرضي بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الطبية المقدمة إليهم داخل قراهم، حيث عملت تلك القوافل على تقديم العلاج والمتابعة المستمرة مع المريض حتى يتم شفائه وكان ذلك حلم لدى سكان تلك القرى. 

حمت زوجتي من جلطة في القلب

منصور كامل، من الشرقية يروي تفاصيل مرض زوجته وكيف ساهمت المبادرة في تسهيل الحصول على العقاقير الطبية والكشف الطبي، وتقديم  لهم خدمة مميزة من خلال القوافل الطبية، علاوة على دعمها عددًا من العمليات الجراحية العاجلة لهم .

وقال «المبادرة ساعدتني بعد إصابة زوجتي بجلطة في القلب وتم توجيهي إلى الطبيب المناسب الذي وصف لها العلاج الفعال للوقاية من المضاعفات»، مضيفًا أن أحد أقربائه كان مصابًا بمرض في الكلى وتواصل معه عناصر فرق البحث الميداني في القرية وأخذوا الأوراق الطبية وتوجهوا إلى أحد المستشفيات الحكومية القريبة لإنهاء كل الإجراءات من أشعات وتحاليل، على أن يتم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن. 

أشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» ساعدت على إجراء العمليات للحالات العاجلة كما أسهمت في دعم المرضى نفسيًا، مشددًا على أن «المبادرة ساعدت ملايين المواطنين بوجودها داخل القرى الفقيرة والنائية».

وتابع «تم توقيع الكشف الطبي على أغلب المواطنين، خاصة كبار السن والنساء والأطفال واكتشفت المبادرة إصابتهم بعدد من الأمراض المزمنة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب».

ووجه كامل الشكر للرئيس السيسى والحكومة على الجهود الكثيفة المبذولة لخدمة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانى منها الجميع.

المبادرة حياة كريمه القرى النائية قوافل طبية لخدمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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