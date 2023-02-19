السنغال يفوز على نيجيريا فى أمم إفريقيا للشباب المقامة بمصر

تغلب المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا للشباب لكرة القدم، التي انطلقت اليوم في مصر.

وسجل سليمان فايي هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة 40.

وكانت البطولة قد انطلقت اليوم الأحد، بمباراة جمعت بين مصر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة ذاتها وانتهت بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحصد السنغال أول ٣ نقاط يتصدر بها جدول المجموعة، في حين يملك منتخبا مصر وموزمبيق نقطة واحدة من تعادلهما اليوم، ويتذيل منتخب نيجيريا الترتيب بدون نقاط.

وتستضيف مصر البطولة حتى يوم 11 مارس المقبل.

