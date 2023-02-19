رئيس جامعة دمياط يفتتح المهرجان الثانى للأسر الطلابية

افتتح اليوم الأحد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، فعاليات المهرجان الثاني للأسر الطلابية تحت شعار "متجمعين في حب مصر"، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بريادة الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بانطلاق مسابقة ماراثون جري لطلبة وطالبات الجامعة مسافة 1 كم للطالبات ومسافة 1.5 كم للطبة بإطلاق رئيس الجامعة صافرة البداية، وذلك بحضور الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ورواد ومقرري الأسر الطلابية بالجامعة ومدير عام رعاية الطلاب، وشوهد مشاركة متميزة من طلاب أسرة من أجل مصر بكليات الجامعة وكذلك طلاب الأسر المختلفة.

وقد أسفرت نتائج الماراثون إلى فوز أولًا الطالبات:

• فوز الطالبة منة الله سري كلية التربية الرياضية بالمركز الأول

• فوز الطالبة حنان محمد كلية الآداب بالمركز الثاني

• فوز الطالبة شهد أسامة كلية الآداب بالمركز الثالث

ثانيًا الطلبة:

• فوز الطالب محمد هاني كلية الحقوق بالمركز الأول

• فوز الطالب أحمد البدوي كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني

• فوز الطالب حازم حسين كلية الهندسة بالمركز الثالث

ثم انتقل لمشاهدة عرض كاراتيه لطالبات كلية التربية الرياضية جامعة دمياط وهم الطالبة هاجر الغيطاني، والطالبة منه الله نوارة.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول حضور نهائي بطولة كرة القدم للطلبة بين كلية التربية الرياضية وكلية الآداب، ونهائي بطولة كرة القدم طالبات بين كلية التربية الرياضية وكلية التربية التي نفذتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد رفعت مدير عام الإدارة العامة للرعاية والطلاب.

ويهدف المهرجان إلى اكتشاف المواهب الطلابية وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات المهرجان الثاني الأسر الطلابية والمقامة في الفترة من 19 فبراير حتى 29 فبراير 2023 وتشمل العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة، التي تلقى إقبالًا كبيرًا من الطلاب حيث أقيم عدد من المسابقات الطلابية التي تضمنت مسابقة دوري المعلومات، ومسابقة مجلة إلكترونية علمية ومسابقات للجوالة والخدمة العامة ومسابقات رياضية وفنية واجتماعية.