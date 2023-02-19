الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الكونتينر» يعرض صناعة «الأتوبيسات» في مصر من مصنع mcv قبل تصديرها لإنجلترا

الكونتينر
الكونتينر

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر"، والذي يقدمه الفنان أحمد داود، من داخل مصنع mcv، لصناعة الأتوبيسات في منطقة "الصالحية" في مصر، والتي يتم تصديرها لإنجلترا.

وكشف الفنان أحمد داود، والمذاع عبر فضائية on،  أن الأتوبيسات الدورين الموجودة في إنجلترا يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا ان هذه المعلومة يعرفها للمرة الأولى.

أهداف البرنامج

البرنامج  يهدف لإبراز تطور الصناعات المصرية ووصولها للعالمية وقدرتها الكبيرة على المنافسة عالميًا، وذلك للقضاء على "عقدة الخواجة"، التي يعاني منها البعض.

ويعد أول تجربة لـ أحمد داود، مع تقديم البرامج، ويتكون الموسم الأول من 16 حلقة، ويقدم أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

الكونتينر صناعة الاتوبيسات مصر أهداف البرنامج تصدير انجلترا أحمد داود

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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