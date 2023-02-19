الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل من الممكن صناعة الزلازل بفعل البشر؟.. البحوث الفلكية تفجر مفاجأة

زلزال
زلزال

أوضح الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما إذا كانت هناك زلازل مصنوعة بفعل تخريب الإنسان في القشرة الأرضية وفي باطن الأرض، ومدى تأثير التفجيرات النووية على حدوث الزلازل، قائلاً: "إن كل ذلك يعتبر تكهنات وتخمينات". 

وأضاف الهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه حتى يتم عمل زلزال تدميري، كما حدث في تركيا، فإن هذا الزلزال يحتاج إلى طاقة مهولة لتحريك كتل صخرية ضخمة، أو المسافات البعيدة التي تقدر بـ 350 كيلو، وبالتالي فإن هذه الطاقة لا يقدر عليها أي بشر.

وأشار رئيس قسم الزلازل، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية،  إلى أن قوة الزلزال 7.5 ريختر تقدر بـ55 مليار كيلو مادة متفجرة، أي أنها كمية مهولة من الطاقة التي تصدر، حتى يمكن إخراج هذا الزلزال الذي يحرك دول، وبالتالي فإن أي طاقة تصدر عن فعل البشر تكون صعبة خاصة في إحداث مثل هذه الزلازل، خاصة وأنها زلازل مشهور حدوثها في مناطق معينة ومعروفة تاريخياً.

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