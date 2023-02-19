بث مباشر انطلاق «الوثائقية» أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية

يقدم موقع «الدستور» بثًا مباشرًا، لانطلاق قناة الوثائقية أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

انطلق بث قناة الوثائقية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023.

وكشفت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن قناة الوثائقية نجحت في الاستحواذ على حقوق بث أفلام وثائقية عالمية مهمة جدأ، تعرض للمرة الأولى مجانًا.

بينما أكدت الفنانة منى عبدالغنى، وإحدى مقدمات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن الوثائقية، تلبي احتياجات المصريين والعالم، الذين يعشقون الأفلام الوثائقية، ويهتمون بها اهتماما بالغًا.