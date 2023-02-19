الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كانوا معرضين للفصل.. سفارة مصر لدى روسيا تنجح في حل مشكلة عدد من الطلاب

الطلاب المصريين روسيا
الطلاب المصريين روسيا

نجحت جهود سفارة مصر لدى روسيا في حل مشكلة عدد من الطلاب المصريين الذين كانت تعتزم جامعة "اورال الفيدرالية" بمدينة إيكاترينبرج الروسية، والتي يدرسون بها اتخاذ قرار بفصلهم من الجامعة على إثر مشاجرة مع طلابمن جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في موسكو لرعاية الطلاب المصريين الدارسين بها، في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض المدن الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وفي ضوء الأعداد الكبيرة من الطلاب الصريين الموزعين على مختلف المناطق والمدن الروسية.

اتصالات السفارة المصرية في موسكو 

وقالت الخارجية، في بيان، :"بذلت السفارة مساعي حثيثة خلال الأسابيع الماضية، وأجرى السفير المصري في موسكو اتصالاتٍ مع رئاسة الجامعة من اجل إنهاء المشكلة وتصالح الطلاب حرصاً على مستقبلهم الدراسي ومواصلة دراستهم بالجامعة".

وأسفرت تلك الجهود عن تراجع الجامعة عن قراراها التي كانت تعتزم اتخاذه بفصل هؤلاء الطلاب وترحيلهم عقب احتجازهم من قبل السلطات الروسية بالمدينة على إثر تلك المشاجرة.

وأضافت :" يهيب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بجميع الطلاب وأولياء الأمور توجيه النصح للطلاب بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضعها السلطات الروسية والجامعات التي يدرسون بها، وعدم الخروج على النظام أو التورط في أية مشكلات طلابية أو غيرها حرصاً على مستقبلهم الدراسي ولعدم تعرضهم لأية مشكلات أو الوقوع تحت طائلة القانون مما قد يؤدي إلى احتجازهم وترحيلهم".

مصر روسيا جامعة روسية الطلاب المصريين سفارة مصر

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