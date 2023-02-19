بالطو.. الكوميديا المنتظرة كما يجب

تعرض منصة "ووتش إت" واحدًا من أكثر المسلسلات الكوميدية التي تم عرضها منذ فترة طويلة. ورغم بساطة الفكرة التي تدور عنها القصة إلا أن كوميديا الموقف البعيدة عن الإفيهات المحفوظة هي التي تطغى على العمل الكوميدي "بالطو"، المأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب للكاتب أحمد عاطف فياض وهو كاتب سيناريو العمل والحوار.

و"بالطو" ليست أولى كتابات "فياض"، إذ قدم المؤلف عدة كتب وروايات منها الإنس والجبس وترجع شهرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى صفحته الساخرة التي يتبعها أكثر من مليون مستخدم حيث استغل موهبته في تقديم عمل عن قصة حياته كطبيب مر بأحداث شبيهة من تلك الأحداث الساخرة التي يدور حولها المسلسل.

المسلسل من بطولة مجموعة من الفنانين عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ومحمد محمود ومريم الجندي وخالد الصاوي ومحمد لطفي ومحمود البزاوي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف المتغيرين في كل حلقة.

اما البطل فهو مدير الوحدة الصحية في قري كفر الشيخ والتي تحمل اسم هزلي "طرشوخ الليف" أو القرية التي تعد جحيم للدكتور عاطف/ عصام عمر الذي تسلم تكليفه من وزارة الصحة في أول تجربة عمل له حيث يصطدم بواقع لم يتخيله من أحداث هزلية تبدو غير حقيقية أو خرجت من احد افلام الكرتون، الحلقات الأربعة خفيفة وممتعة تمر سريعة فالحلقة نصف ساعة بدون مط أو تطويل.

عصام عمر الذي يقدم أول بطولة مطلقة في مسلسل البالطو شارك في أعمال متعددة، ليس بحجم المساحة الحالية ولكن لكونه ممثل مسرح في الأساس فقد شارك بأدوار صغيرة في أعمال درامية أخرى.

الأداء التمثيلي لعصام عمر يتطور مع مرور الأحداث الدرامية وكل موقف أو مشهد يشعر معه المشاهدون باقترابه من قلوبهم ومدى تقبلهم الشخصية الساذجة التي يقدمها، والتي يجد البعض أنها شخصية مبالغ فيها من حيث الطيبة والسذاجة، إنما عصام عمر قدمها بشكل مميز ومثير للضحك والفكاهة، بينما يتحرك الطبيب الشاب في حيرة وفزع في مواجهة مواقف عبثية تدور موسيقي محمد أبو ذكري مواكبة العبث بخفة وتناغم هائلين.

نجح المخرج عمر المهندس في أول تجربة إخراجية له، والتي أخلص في العمل من خلالها في توظيف الممثلين الشباب والوجوه الجديدة بشكل جيد جدًا، بينما تجد محمود حافظ/ دكتور سمير لا يليق في الأدوار الشريرة بينما استغلاله قامته الضخمة مع قليل من الكوميديا والسذاجة قد يكون مبهرها، وعارفة عبد الرسول ممثلة قديرة تستطيع تقديم الكوميديا بكل أشكالها، مريم الجندي/ الصيدلانية هاجر ممثلة جيدة وفي الطريق إلى النجومية قريبًا إن أجادت اختيار أدوارها المقبلة وجميع فريق العمل من الشباب المتوقع لهم التقدم إلى الإمام في خطوات ناجحة ومميزة.