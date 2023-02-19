بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

توصلت إسرائيل وفلسطين إلى تفاهمات بوساطة أمريكية بشان التحركات التي أعلنت عنها رام الله في الأمم المتحدة، والخطوات الاستفزازية التي نفذتها تل أبيب.

وكشف موقع «واللا» الإسرائيلي، منذ قليل، تفاصيل التفاهمات التي توصلت إليها كل من إسرائيل وفلسطين، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت التفاهمات أن تؤجل السلطة الفلسطينية خطواتها في الأمم المتحدة، مقابل تأخير إسرائيل قرارات بالتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وكانj الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلنت عن عزمها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وبناء مستوطنات جديدة.

تحركات السلطة الفلسطينية

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، في وقت سابق، إن السلطة ستتوجه للأمم المتحدة، تحديدًا مجلس الأمن، للمطالبة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وجاءت تصريحات أبو مازن خلال مؤتمر «دعم القدس»، الذي عقد في جامعة الدول العربية، الأحد الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد الله الثاني ملك الأردن.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في أعقاب عملية اقتحام نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين، شهر يناير الماضي، واعتبرت اوشنطن حينها أن قرار السلطة لم يكن صائبًا، معربةً عن أسفها لذلك القرار.