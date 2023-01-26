الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

بلينكين
بلينكين

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على قرار الحكومة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، معتبرة أنه قراراً ليس صائباً.

وأعربت واشنطن، عن أسفها لإعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع اسرائيل.

وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، قبل زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى المنطقة: "من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة".

وقالت للصحفيين "بعيدًا عن التراجع عن التنسيق الأمني​​، نعتقد أنه من المهم جدًا أن تحتفظ الأطراف بالتنسيق الأمني، وإذا كان هناك أي شيء، تعميق التنسيق الأمني."

الحكومة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع الاسرائليين

وكانت قرّرت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في أعقاب العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلّة، اليوم الخميس وقُتل خلالها تسعة فلسطينيين على الأقلّ.

 

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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