الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بالشيوخ: نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف لتذليل العقبات أمام المستثمرين

أمل رمزي
أمل رمزي

وجهت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ الشكر لجهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف الى تذليل كافة العقبات امام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خاصة وأن الصناعة أصبحت الآن هي قبلة التنمية المصرية.

وأضافت رمزي في كلمتها في الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها: “لا يفوتنا ان نشيد بجهود اللجنة في دراسة مشروع القانون وهذا التقرير القيم”.

ومن هذا المنطلق نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون كونه يحقق بارقة امل للعديد من المصانع التي تعثرت او تقاعست عن الترخيص حتى حينه.

وأضافت: لكن كنا نتمنى أن نجد مشروع القانون مراعيًا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامين فتره كافية لتوفيق الاوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة اسباب تراخي المصنعين من توفيق الأوضاع وكذلك أسباب عدم توجه الكثير للتوفيق الأوضاع.

وأضافت رمزي بأن هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت أساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق الأوضاع فعلى سبيل المثال أعفى قانون 15 سالف الذكر في مادته رقم 7 المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من 19 لـ21 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدًا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئية متأخر وتتوقف عملية الترخيص فعليًا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالأخطار كذلك تكلفة اعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الأمور التي افسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين.

ولفتت بأن ما سبق هي بعض الأمثلة لما يحدث على الواقع من أسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين أوضاعهم، لذلك نوافق على مشروع القانون ونرجو كافة الجهات المعنية محاكاة الية التنفيذ والتطبيق على الواقع بشكل يسمح تحقيق أهداف القانون ولا يعيقها.

النائبة أمل رمزى مجلس الشيوخ مشروع قانون لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة الشؤون الدستورية

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