الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا توقف أعمال البحث عن ناجين بالزلزال.. وارتفاع الضحايا لـ40689 قتيلا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أنّ تركيا قرّرت الأحد بعد 14 يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

وقال رئيس الإدارة يونس سزر إنّ جهود البحث انتهت في العديد من المحافظات، وهي تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في حوالي 40 مبنى.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة والذي أحدث دماراً هائلاً في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل 40689 شخصاً في تركيا، وفقاً للحصيلة الرسمية النهائية التي نشرتها الإدارة الأحد.

تركيا زلزال كهرمان مرعش هاتاي سوريا

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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