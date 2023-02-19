محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض لـ«أهلًا رمضان» بجنوب الجيزة والبدرشين والعياط

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن المعارض التي تتم إقامتها تأتي استعدادًا لاستقبال الشهر رمضان المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض؛ لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الأحد 3 معارض (أهلًا رمضان) للسلع والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط.

وأضاف راشد أن المحافظة تستهدف إنشاء 10 معارض كبيرة لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن، بجانب أكثر من 900 معرض ومنفذ سلعي ثابت ومتحرك منتشرين بكافة قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن المعارض التي تم افتتاحها اليوم تقع بشارع المدرسة بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة وبشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين وبشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط، مؤكدًا توافر كافة السلع بالمعارض مع استمرارية تواجدها خلال شهر رمضان.

وتفقد باكيات العارضين بالمعارض، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل في نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف ببحث وتوفير مساحات أراضي إضافية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني بما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق ليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالي المحافظة.

وناشد المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة بأسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371)، والخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).