«ابدأ مشروعك» معسكر لتوليد الأفكار بجامعة مطروح (صور)

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، نظم معسكرًا لتوليد الأفكار بعنوان «ابدأ مشروعك» من اليوم حتى 22 فبراير، حاضر فيه الدكتورة وفاء عبدالرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل إبراهيم مسئول ريادة أعمال واستشاري مشروعات صغيرة.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن رؤية مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، تهدف إلى بناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا بمشروعات مميزة، مهنئًا نادي ريادة الأعمال بالجامعة؛ لفوزه بالمركز الثالث على مستوى نوادي ريادة الأعمال في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك في مسابقات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته السابعة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الدكتورة وفاء عبدالرشيد إلى أن المعسكر التدريبي يسهم في توليد الأفكار الريادية واختيار فكرة مشروع تلائم تحديات واحتياجات محافظة مطروح، من خلال التعرف على كيفية تصميم التفكير المنطقي عند إعداد خطة لاختيار المشروع، وذلك طبقًا للدراسات العالمية بما يتناسب مع مؤشر الابتكار مثل جامعة هارفارد، التي تحدد معايير تصميم الأفكار والتي تشمل التعاطف، العصف الذهني لتوليد الأفكار، إعداد نموذج أولي وفقًا لرغبات واحتياجات العميل، إنتاج المنتج أو الخدمة النهائي.

ولفت الدكتور إسماعيل إبراهيم إلى أن المعسكر يعمل على التعريف بالخطوات الصحيحة لإنشاء مشروع قائم على احتياجات البيئة، وذلك من خلال التفكير التصميمي بهدف الوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى التعريف بريادة الأعمال، والابتكار والإبداع وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار، فهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري، تحويل الأفكار لمشروعات تجارية، تحديد رؤية ورسالة وأهداف وميزة تنافسية للمشروع، تحديد معايير تقييم أداء المشروع، تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ، تكوين فريق ناجح لإدارة المشروع.

وتابع الدكتور جلال أبوخديجة مدير المركز، أن المعسكر تضمن تدريب الطلاب على جمع التحديات من البيئة المحيطة، وتصميم الأفكار لوضع حلول ابتكارية تطبيقية، مضيفًا أنه تم تعريف الطلاب بأنشطة المركز وما تقدمه وحداته الثلاثة "نادي ريادة الأعمال، مكتب التايكو، الحاضنة التكنولوجية نماء".

يذكر أن معسكر توليد الأفكار جاء بحضور الدكتور جلال أبوخديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، دكتورة ميسة البياع نائب مدير المركز، الدكتور أحمد محجوب مدير مكتب TICO، الدكتور أحمد المهدي مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، دكتورة ميادة محمد مدير مكتب GICO، عدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة.