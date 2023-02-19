باسل رحمي: نرحب بالتعاون مع المجتمع المدني وشركاء التنمية لدعم ريادة الأعمال

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للفعاليات والأنشطة التي تهدف لنشر فكر العمل الحر وتشجيع الشباب من أصحاب المشروعات الإبداعية والابتكارية على ترجمة أفكارهم لمشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة المصرية لتشجيع كافة الأفكار والمشروعات الابتكارية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات رحمي خلال حضوره حفل توزيع الجوائز لمسابقة Startup Power للمشروعات الناشئة وهي المسابقة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمة الخير سنة 2020 وتم تطويرها لتكون برنامج احتضان متكامل للشباب الذين يمتلكون أفكارا جديدة ومبتكرة، حيث حضر الحفل لفيف من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسس أبو هشيمة الخير.



وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن تنظيم النسخة الثانية من مسابقة startup power يأتي نتيجة تعاون مستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة أبو هشيمة الخير للمساهمة في خروج جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال حيث جرت المسابقة هذا العام بمشاركة نحو 6500 متدرب، لاختيار أفضل المشروعات القابلة للتطبيق على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف رحمي، أن الجهاز يتيح مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال المشاركين في المسابقة لتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تخدم السوق المحلي وتلبى احتياجاته في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية والزراعية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على تطوير الخدمات التي يقدمها لهذا القطاع من المشروعات ويرحب بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدني وشركاء التنمية لدعم ريادة الأعمال.



وجرى خلال الحفل توزيع الجوائز على أفضل 50 فكرة مشروع قابلة للتطبيق على مستوى محافظات الجمهورية.



وأوضح عدد من المشاركين من المسابقة أنهم تمكنوا من تطوير أفكار مشروعاتهم لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المستهلكين فأشار محمد سليمان المدير التنفيذي والمؤسس لشركة "قايضني" أن قايضني هي فكرة بسيطة نحاول أن نجمع من خلالها بين طلاب الجامعات والفريلانسر والشركات الناشئة بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم وأوضح سليمان، أنه استفاد كثيرا خلال فترة المسابقة وأكد سليمان قائلا: "متأكد أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم لي مختلف أوجه الدعم لإقامة مشروعي".



وذكر علاء عبد المغني مؤسس شركة "هابو آرتس"، أن هدف مشروعه يتمحور حول إعادة إحياء الحرف المصرية القديمة بشكل معاصر لضمان استمراريتها، منوها إلى تركيزه في الفترة الحالية على صناعة منتجاته من المرمر والألباستر وكشف علاء عن تعامله مع الجهاز من خلال إصدار شهادة المزايا للتمتع بالمزايا والإعفاءات الضريبية التي يتيحها قانون تنمية المشروعات، مشيرا إلى أنه يتعاون مع الجهاز حاليا للحصول على تمويل للآلات والمعدات بهدف التوسع في الفترة المقبلة.

وأضافت المهندسة هبة محمد مؤسسة شركة calmy المتخصصة في منتجات العناية بصحة الأطفال الرضع والأمهات، أن شركتها تسعى من خلال منتجاتها إلى توفير الراحة للأم والطفل، مشيرة إلى أنها خلال المسابقة استفادت من مدربي جهاز تنمية المشروعات وأصبحت قادرة على تطوير منتجاتها بشكل أكبر.