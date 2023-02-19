محافظ أسوان يستقبل صاحبة الموهبة في الرسم بالفم ويوجه بتقديم الدعم لها

بعد أن نالت استحسان وإعجاب الحضور للمعارض الفنية المتعاقبة، استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صاحبة الموهبة والمهارة الفريدة فى ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم بسملة محمد فخرى 8 سنوات بمكتبه بحضور والدتها وشقيقها.

وأهدت بسملة المحافظ لوحة فنية بالألوان الزيتية بعنوان "المرجيحة" والتى تجسد فيها الانطلاق للحرية تحت الشمس المبهجة التى تعطى الأمل فى غدٍ أفضل.

ووجه اللواء أشرف عطية المسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الطفلة التى تتمتع بقدرات فى الرسم على الرغم من تعرضها لضمور فى الأطراف لليدين والساقين، وذلك لتخفيف معاناة الانتقال، حيث يبعد محل إقامتها من قصر ثقافة أسوان حوالى 20 كم.

وأكد على دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان والتى تعكس العزيمة والإرادة الصلبة فى مواجهة ظروفها المرضية.

ومن جانبها وجهت بسملة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطبية ودعمه ورعايته لتنمية قدراتها ومواصلة مشوار تفوقها ونبوغها فى مجال الرسم، مؤكدة أن هذا الدعم يعطيها طاقة إيجابية وقدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

جدير بالذكر أن بسملة حصلت على المركز الأول فى ملتقى أولادنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من بين مشاركين ممثلين لـ 37 دولة، كما حصلت على جائزة مصر فى عيون أبناءها، وأيضاً شاركت فى معرض مصر فى عيون إيطاليا بروما، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندى لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض لمحات من الهند.