الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية| تراث القاهرة القديم ودلائل حول المثوى الأخير لكليوباترا

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على التراث القديم والتاريخ الساحر يعانق التطور والمدينة الجديدة من حيث ملامح القاهرة القديمة وكيف يسعى الجيل الحالي للربط بين تراثه القديم وثقافته الحديثة المعاصرة، كما تحدثت الصحف عن سحر وجمال الملكة كليوباترا السابعة حفيدة، بطليموس المقدوني، والتي تعد أشهر ملكات العصور القديمة في مصر والعالم، وتعتبر محور اهتمام العالم عبر الأزمنة، كما أن السيرة الحياتية للملكة كليوباترا ومثواها الأخير الذي أصبح محور اهتمام كبير وصاحبة أضواء تجذب إليها المؤرخين والمبدعين. 

كما تحدثت الصحف الدولية على القرى والمنتجعات السياحية في مدينة الغردقة والبحر الأحمر الأكثر حيوية، حيث تتميز المنتجعات السياحية في مصر بشمس شتاء دافئة، وفي الوقت نفسه، انخفاض درجة الحرارة سريعًا في الليل وفي المناطق الصحراوية ما يمنحها سحر ومزيج غريب يجذب ملايين السياح إليها سنويًا.

«المقبرة الغامضة» لكليوباترا

أكد موقع "هيستوري" البريطاني، أن الملكة كليوباترا السابعة حفيدة، بطليموس المقدونى، أشهر ملكات العصور القديمة في مصر والعالم، تعتبر محور اهتمام العالم عبر الأزمنة، كما أن السيرة الحياتية للملكة كليوباترا ومثواها الأخير الذي أصبح محور اهتمام كبير وصاحبة أضواء تجذب إليها المؤرخين والمبدعين في رواياتهم وأفلامهم ومسرحياتهم في السنوات الأخيرة.. أقرأ المزيد

 

«القاهرة القديمة».. التراث القديم والتاريخ الساحر 

سلط موقع "زوايا" الإماراتي، الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على ملامح القاهرة القديمة وكيف يسعى الجيل الحالي للربط بين تراثه القديم وثقافته الحديثة المعاصرة.. أقرأ المزيد

 

 منتجعات الغردقة والبحر الأحمر

سلطت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، الضوء على القرى والمنتجعات السياحية في مدينة الغردقة والبحر الأحمر الأكثر حيوية، حيث تتميز المنتجعات السياحية في مصر بشمس شتاء دافئة، وفي الوقت نفسه، انخفاض درجة الحرارة سريعًا في الليل وفي المناطق الصحراوية ما يمنحها سحر ومزيج غريب يجذب ملايين السياح إليها سنويًا، وما يجعلها الأفضل هي تكلفتها البسيطة التي تعتبر في متناول الجميع، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.. أقرأ المزيد

الصحف الدولية مصر التراث القديم ملامح القاهرة القديمة

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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