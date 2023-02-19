رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط نتائج الجولة الترويجية للاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة نتائج الجولة الترويجية للاستثمار فى عدد من الدول العربية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، فى مستهل اللقاء إلى أن الهدف الرئيسي من الجولة الترويجية للاستثمار، التى تم تنفيذها خلال الفترة من 5 إلى 17 فبراير الجاري في 5 دول عربية هي: البحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، هو تقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري، وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين فى الدول العربية الشقيقة التي شملتها الجولة الترويجية، تم تأكيد خلالها حرص الدولة المصرية على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، والاجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى، وذلك من خلال اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدخوله فيها، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف أوجه التنمية المستهدفة، وهو ما يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، عددا من المشروعات والفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات، والتى تم استعراضها خلال لقاءات واجتماعات المستثمرين ورجال الأعمال بالدول التى شملتها الجولة الترويجية، والأنماط المختلفة المطروحة للاستثمار فى مثل هذه المشروعات، لافتة إلى أنه سيتم موافاة المستثمرين ورجال الأعمال بتفاصيل وبيانات أكثر عن المشروعات والفرص الاستثمارية المهتمين بالدخول فيها.

وخلال اللقاء، فَصّل أيمن سليمان، مجالات وفرص الاستثمار التى تم عرضها على مختلف المستثمرين ورجال الأعمال بالدول الـ 5 التى شملتها الجولة الترويجية، والجهات المهتمة بالدخول فى هذه المجالات، والإجراءات المتخذة فى هذا الصدد من قبل صندوق مصر السيادى، وصولاً لتحقيق وتنفيذ أوجه الاستثمار المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بما تم طرحه من مشروعات وفرص استثمارية، وخاصة فى مجالات التطوير العقارى، والاستثمار السياحي، والزراعة والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات التى تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.