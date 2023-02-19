إصابة مواطن بطلق نارى في مشاجرة بالقناطر الخيرية

أصيب مواطن بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة أبو الغيط مركز القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالمنطقة وإصابة أحد الشباب بطلق ناري، وتم السيطرة على الموقف، وجار ملاحقة المتهمين بالمنطقة وضبطهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة وسقوط مواطن مصاب بطلق ناري في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى وفرض كردون أمني بالمنطقة للسيطرة على أطراف المشاجرة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.