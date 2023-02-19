ضبط 3 تجّار مخدرات في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج؛ لحيازتهم مواد مخدرة.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كجم، 1000 قرص مخدر، 3 هواتف محمولة ، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

وتم تخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.