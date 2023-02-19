سقوط عصابة لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وإعادة المسروقات بالمنوفية.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام 4 أشخاص (لهم معلومات جنائية)، يقيمون بدائرة مركزى شرطة "الباجور - أشمون" بالمنوفية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام تنسيقا مع مديرية أمن المنوفية وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة بنطاق محافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية” وبيع المسروقات لأحد المتهمين المذكورين.

تم بإرشاد الأخير ضبط كافة المسروقات المستولى عليها 17 دراجة نارية ، 2 مركبة "توك توك"، مركبة "تروسيكل".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.