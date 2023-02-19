بينها بنك ناصر.. وزيرة التضامن: هناك مصادر دعم متعددة للحرف اليدوية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك الإسكندرية شريك استراتيجي في العديد من المبادرات الخاصة بالوزارة، ومعه مؤسسة سويرس للتنمية، ويضاف حديثا كايرو فيستيفال.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ«65» لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.

وأضافت وزيرة التضامن، أن هناك مصادر دعم متعددة للحرف اليدوية أبرزها، صندوق تنمية المشروعات الحرفية، وبنك ناصر، وبنك إسكندرية، لافتة إلى أنه سيتم عرض منتجات لها علاقة بشهر رمضان وعيد الأم، وسيكون هناك معرض خاص قبل شهر رمضان المقبل.

وتابعت أن معرض ديارنا هذا العام يقام في مول كايرو فيستيفال، وينطلق 23 فبراير، ويستمر حتى 11 مارس 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ"65" لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض "ديارنا" يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.



وأضافت القباج، أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص كذلك علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية و المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

