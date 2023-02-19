الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الفكرة من مبادرة الرئيس السيسى».. طلاب هندسة حلوان يحولون سيارة للعمل بالكهرباء

سيارة بالكهرباء
سيارة بالكهرباء

تحدث علي ماجد ومحيي الدين سمير، طالبان في كلية الهندسة بجامعة حلوان، عن تفاصيل مشروعهما الجامعي من خلال تحويل سيارة للعمل بالكهرباء للحفاظ على البيئة، مؤكدين أن الفكرة مصدرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة للبيئة.

 وقال علي ماجد، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "فكرنا في العمل بالكهرباء عوضًا عن استخدام الغاز الطبيعي، وبدلًا من التخريد نقوم بإزالة كل مكونات محرك الاحتراق الداخلي ونضع محرك الاحتراق الكهربائي".

وتابع: "شاركنا في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار وحصلنا فيه على المركز الثاني ضمن 1000 ابتكار، كما شاركنا في معرض جامعة حلوان وحصلنا على المركز الأول"، موضحًا: "في البداية، كان العمل على سيارة نصف نقل وتحويلها إلى الكهرباء وما زالت تؤدي بكفاءة، والمشروع قائم بجهود ذاتية".

من جانبه قال محيي الدين سمير: "عوضًا عن شراء سيارة زيرو، فإننا نستهدف تحويل السيارات للعمل بالكهرباء عوضًا عن البنزين أو الغاز الطبيعي".

وعن تفاصيل عملهما بالمشروع الجامعي، أوضح: "الأمر لا يقتصر على تبديل المحرك الذي يعمل بالوقود بآخر يعمل بالكهرباء، في البداية أجرينا دراسات عن السيارات الكهربائية ومن ثم فقد حددنا احتياجاتنا بناءً على هذه الدراسات، واستطعنا اختيار الأجزاء المناسبة".

واستطرد: "لكن الظروف المادية تحكمت في المشروع، ولم نستطع اختيار أفضل الأجزاء، لكن الأجزاء التي اخترناها أمكنها إنجاح المشروع، واجهتنا صعوبات كبيرة في تثبيت أماكن الأجزاء الكهربائية، وأجرينا تعديلات كثيرة على الشاسيه، وأي سيارة يمكنها التحول للعمل بالكهرباء، ولكن التعديلات لن تكون سهلة".

طلاب هندسة الرئيس السيسي تحويل سيارة للكهرباء مبادرة الرئيس التحول للكهرباء

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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