المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بها من أجل الحصول على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.



تعود أحداث القضية رقم 23458 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3315 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم «م. ص»، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 17 فبراير من العام الماضي، وهدد المجني عليها «م. أ»، بصور خاصة بها لأجل الحصول على مبالغ مالية، وكان التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة مع المجني عليها.