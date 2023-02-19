التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية 2023

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور المجموعات بالمسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فيوتشر، على إستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة فيوتشر في كأس الكونفدرالية

من المرجح أن يكون تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة فيوتشر في كأس الكونفدرالية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أسامة جلال - محمد حمدي

خط وسط الملعب: بلاتي توريه - إسلام عيسى

خط الوسط الهجومي: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد – رمضان صبحي

في خط الهجوم: فخري لاكاي

تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة بيراميدز في كأس الكونفدرالية

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة بيراميدز في كأس الكونفدرالية، كالآتي:

-في حراسة المرمى: محمود حمدي.

-خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان.

-خط وسط الملعب : محمد فاروق - هشام عادل - ناصر ماهر- مهند لاشين - علي زعزع.

-في خط الهجوم : أحمد عاطف.

حكم مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية

يدير مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس الكونفدرالية، طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويعاونه كلًا من مواطنه مقرن قراري، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا حكمًا رابعًا.

وكان فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، قد تعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-2، في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية.

كذلك وقع فريق فيوتشر، تحت قيادة المدرب علي ماهر، في فخ التعادل مع إسكو دي كارا التوجولي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية.

ويتواجد فريقا بيرميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية، بجوار ناديي الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا التوجولي.