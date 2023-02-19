الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يطالب بتعديل التشكيل الحالى لمجلس السلم والأمن الإفريقى

وزير الخارجية خلتل
وزير الخارجية خلتل كلمته

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليكون أكثر تمثيلًا لإقليم الشمال الإفريقي. 

وقال وزير الخارجية: "من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم".

وتخيتم، اليوم الأحد، أعمال قمة الـ36 للاتحاد الإفريقي، والتي تعقد في مقره بالعاصمة الإثيوبية «أديس أبابا». 

في السياق ذاته، قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن شكري نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الاتحاد الأفريقي "عثمان غزالي"، رئيس جمهورية القمر الاتحادية.

وزير الخارجية سامح شكري السلم الامن الاتحاد الافريقى

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