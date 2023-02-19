قطاع الخدمات بالزراعة: القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالفلاح المصرى وتدعمه

قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوي إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالفلاح المصري من خلال دعمه في زراعة محصول القمح الاستراتيجي والمضي قدمًا نحو الاكتفاء الذاتي منه.

وأكد الشناوي في بيان اليوم الأحد، على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة تقديم الدعم الكامل للمزارعين لمحصول القمح، خصوصًا الدعم الفني والتوعية بمخاطر الأمراض وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة المحصول في كل مراحل النمو.

يشار إلى أن الدكتور عباس الشناوي تفقد جميع مراكز محافظة الغربية لتطبيق وحصر كافة الزراعات الخاصة بمحصول القمح وتطبيق سجل 2 خدمات الخاص، مشددًا على تطبيق السجل ومراجعته على مدار اليوم.

وشدد الشناوي خلال اجتماعه بكل مديري العموم بجميع مراكز ومدن المحافظة على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني وتقديم الدعم الفني للمزارعين، من خلال فتح قنوات اتصال بهم وتقديم كافة الدعم الفني والتوعية بالإصابات الحشرية والمرضية التي تهدد المحصول في كل فترات عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحل أي عراقيل تهدد إنتاجية المحصول.

وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل ما أوتيت من قوة منذ عام 2014، لتدعيم قطاع الزراعة.

وأضاف القرش أن الدولة المصرية عملت على إنشاء مشروعات للتوسع في الصحراء، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومعالجة المياه حتى يتم توفير الموارد اللازمة لعملية الزراعة.

وأكد القرش أنه خلال هذه الفترة يتم التأكيد على أهمية وحدة الأرض ووحدة المياه، وأن نقوم بعمل خدمة للفلاح وتوفير مستلزماته الزراعية، وتوفير كل احتياجاته ومساعدته على تعظيم إنتاجه، سواء من خلال تطوير البحوث التي تساعد على توفير أفضل أنواع التقاوي.