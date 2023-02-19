الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

 وقع حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام منطقة الريف الأوروبى في الشيخ زايد، أسفر عن إصابة 6 مواطنين وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتجت عنه إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حادث انقلاب ميكروباص مصر اسكندرية الصحراوي الريف الاوروبي الشيخ زايد النيابة غرفة عمليات

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