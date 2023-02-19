اليوم..«إسكان الشيوخ» تناقش صيانة شبكة الإنارة بالإسكندرية رو تقسيم حي المقطم

تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، وتأسيس مجمع خدمات أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبری، بشأن صيانة شبكة الإنارة بمحافظة الإسكندرية، وآخر مقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة تقسيم حي المقطم إلى 2 حي وقسمين شرطة.

كما تناقش خلال اجتماع الغد الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن تقنين وضع المتخللات أسوة بالمباني المقامة على الأراضي المجاروة لها، والتي فقدت الضفة الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وآخر للنائب وليد التمامي، بشأن تطوير كورنيش مدينة دمياط الجديدة.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيماناً بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.