الأجهزة الأمنية تعثر على جثة مواطن فى طريق المراشدة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من العثور على جثة مواطن ملقاة بالطريق الصحراوى، بالقرب من قرية المراشدة شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.