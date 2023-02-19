رئيس وزراء المجر: أوروبا دخلت حالة حرب بالوكالة فى أوكرانيا

حذر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، من أن أوروبا أصبحت تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ووصف رئيس وزراء المجر في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولي فجر اليوم، بأن أوروبا تتأرجح على شفا الحرب، فهي بالفعل في حالة حرب بالوكالة، منوهًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتدريب الجيش الأوكراني ويزوده بالأسلحة، ومستمر في محاولة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وقد يتجه إلى حد إرسال قوات حفظ سلام لكييف ويمكننا أن نرى ذلك قريبًا.

وحذر "أوربان" من حرب قريبة بين أوروبا وروسيا، حيث أصبح خطر الانجراف نحو الحرب ثابتًا، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري، فيما ترغب المجر في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا لكنها لا تملك القوة للقيام بذلك.