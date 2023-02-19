عمار الحكيم: تكرار استهداف سوريا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولى

شدد رئيس تحالف قوى الدولة العراقية عمار الحكيم، اليوم الأحد، على أن تكرار استهداف سوريا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وقال الحكيم في بيان: نشجب بشدة الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على سوريا في دمشق، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وسقط بسببه العديد من الجرحى.

وأضاف أن تكرار هذهِ الاستهدافات يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والمنظمات لرفض هذا العدوان الذي يُخالف القواعد والقوانين الدولية بشكلٍ واضح وصارخ.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء السورية نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية في دمشق.

الوكالة كانت قد قالت إن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق، مما نجم عنه حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، ومنطقة ومدرسة في كفر سوسة، ما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.

كما سقط صاروخ عند دوار المزرعة، وسط معلومات عن مقتل امرأة. واستهدفت كتيبة الرادار في تل مسيح جنوب شهبا في السويداء، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.