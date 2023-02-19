وزير الصحة الاسكتلندى يعلن خوض المنافسة كرئيس للحكومة

قال وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف، إنه سيخوض المنافسة على القيادة ليحل محل نيكولا ستيرجن كزعيم للحزب الوطني ورئيس حكومة اسكتلندا.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد أصبح يوسف أول من يعلن اعتزامه الترشح للسباق بعد استقالة ستيرجن المفاجئة الأسبوع الماضي.



وقال يوسف ( 37 عاماً) على تويتر: "قررت أن أقدم نفسي كمرشح لمنصب الوزير الأول المقبل في اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي".



وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه سيختار زعيماً جديداً في غضون 6 أسابيع من خلال اقتراع لأعضائه والذي سيغلق في 27 مارس. وقالت ستيرجن (52 عاماً) إنها لن تترك السياسة وإنها ستبقى حتى يتم اختيار من سيخلفها.

مصير غامض ينتظر اسكتلندا.. تقرير بريطانى يكشف مستقبل المقاطعة عقب استقالة نيكولا

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن السياسية الاسكتلندية تتمع لسنوات وحتى الآن بصوت هائل في المحادثات السياسية الأوسع في المملكة المتحدة البريطانية.

وبحسب الشبكة البريطانية، مع قيام الحزب الوطني الاسكتلندي بإدارة الحكومة الاسكتلندية وحصوله على الغالبية العظمى من المقاعد الإسكتلندية في وستمنستر، ظلت مسألة مستقبل إسكتلندا الدستوري حية.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن استقالة رئيسة الوزراء الإسكلندية نيكولا ستيرجن، بالرغم من فوزها في الانتخابات، يشير إلى أن الاستفتاء الاسكتلندي عن المملكة البريطانية يواجه طريقًا مسدودًا.

وسواء كان ذلك بمثابة غضب أم لا، فإن الحقيقة هي أن تأمين هذا الاستفتاء في أي وقت قريب يبدو وكأنه يتلاشى.

مصير الاستقلال بعد استقالة سيترجون

وبحسب التقرير البريطاني، فقد يواجه الاستفتاء الاسكتلندي والانفصال عن المملكة مصيرًا غامضًا وآملًا قد يتلاشى مع الوقت، وذلك في ظل إرضاء حزب المحافظين وحزب العمال في البلاد عن استقالة ستورجون.

ولفت التقرير إلى أن حزب المحافظين والعمال يشعران بالأمان أكثر الآن وهي تغادر.

قال أحد الشخصيات العمالية وفق «بي بي سي»: "عندما يكون خصمك فائزًا مؤكدًا ويقررون المغادرة، فهذه أخبار جيدة".

وقال مصدر آخر من حزب العمال، إنهم شعروا منذ فترة طويلة أن حزبهم يتطلب شيئين ليحدثوا لتغيير لعبة السياسة الإسكتلندية وإعطاء حزب العمال الذي كان مهيمنًا فرصة قتالية لتحقيق انتعاش كبير.. إحساس أن حزب العمال يمكن أن يفوز في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.