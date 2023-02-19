اليابان: مجموعة السبع تؤكد التزامهم بدعم أوكرانيا فى حربها ضد روسيا

قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا التزامهم بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك قبل الذكرى الأولى لمرور عام على الحرب.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن كبار الدبلوماسيين طالبوا خلال اجتماع في ميونيخ بجنوب ألمانيا الدول الأخرى بوقف دعم روسيا، وتعهدوا بتشديد عقوباتهم الاقتصادية ضد موسكو.

وفي إشارة إلى تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد دولة أوروبا الشرقية، قال وزراء مجموعة الدول السبع، إن القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة، مضيفين أن خطاب روسيا غير مقبول.

روسيا تتوعد بـ«رد مناسب» على تقليص دبلوماسييها فى هولندا

يأتي هذا فيما توعدت موسكو، السبت، بـ"رد مناسب" على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها لعدد من الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، موسكو سترد بشكل مناسب"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، قرار سلطات أمستردام الحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لبيان الخارجية الهولندية: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين من عواقب ستطولها في حال تقديمها أي "دعم مادي" لروسيا في أوكرانيا.



وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.