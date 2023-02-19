الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن السبب وراء انفعال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل نهاية مباراة الفريق أمام الهلال السوداني.

ودخل "الشناوي" في اشتباك مع طبيب الهلال السوداني قبل نهاية المباراة بأقل من 10 دقائق، بعدما طالبه بالإسراع في علاج أحد لاعبي الفريق السوداني.

وأكد هاني حتحوت، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن سبب غضب محمد الشناوي يرجع لقيام طبيب نادي الهلال برش البنج في وجه اللاعب زميله محمد عبدالمنعم مدافع الفريق.

وأشار إلى أن تصرفات الجهاز الطبي لنادي الهلال السوداني، كانت بعيدة عن الروح الرياضية، وتسببت في إشعال فتيل الأزمة بين لاعبي الفريقين.

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوي الهلال السوداني الاهلى دورى ابطال افريقيا

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