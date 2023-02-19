الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة سائق إثر إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بالمنيا

إنقلاب سيارة ملاكى
إنقلاب سيارة ملاكى

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» أمام عزبة أبو سلويلم في مركز المنيا؛ بسبب القيادة بسرعه زائدة، وتم نقل السائق المصاب لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1426 ن ر ا، ملاكي بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام عزبة أبو سويلم التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة محمد عبد الغني عبد العال 40 عامًا، سائق، مقيم بقرية صفط اللبن في مركز المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، مصابًا باشتباه خلع بالكتف.

وقام رجال إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق السريع، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سائق اصابة سائق الطريق الزراعي المنيا حادث سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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