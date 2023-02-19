وسط حشد جماهيرى كبير.. قصر ثقافة موط تواصل العرض المسرحى «101 عزل»

وسط حشد جماهيرى كبير من الجمهور شهد مسرح قصر ثقافة موط برئاسة السيد ماهر كامل مدير قصر الثقافة العرض المسرحي " 101 عزل " على مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى للمسرح والذى يقدم عروضه بقرى محافظة الوادى الجديد.

العرض برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لنشر الوعي الثقافي والوصول إلى المناطق المحرومة ثقافياً وفنياً ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة إبتسام عبد المريد.

بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة السيد نصر الشامي نائب ثاني المركز والقيادات التنفيذية ولفيف من الشخصيات العامة.

العرض المسرحي "101 عزل "

يذكر أن العرض المسرحي من تأليف علي عبد القوي الغلبان وإخراج محمد درويش وبإشراف محمد الشرقاوى مدير مشروع وفرقة المواجهة والتجوال وعضو المجلس الأعلى للثقافة وعضو اللجنة العليا لحياة كريمة وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن أشعار طارق علي وتصميم الاستعراضات ضياء شفيق و ديكور نهى نبيل وأزياء هبة مجدي و إضاءة أبو بكر الشريف و موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل ومن إخراج الفنان محمد درويش.

يأتي هذا ضمن برنامج " ابدأ حلمك " بعد تتويج الوادي الجديد عاصمة لثقافة المصرية حيث يتم اكتشاف المواهب الفنية بمحافظة بقصر ثقافة موط وبمركز بلاط ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة بالتعاون مع مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع والدكتور خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.