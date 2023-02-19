الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الإغاثة السورية: زيادة أعداد الإصابات بـ«الكوليرا» فى سوريا بعد أزمة الزلزال

الكوليرا
الكوليرا

قال عبدالرزاق شوقي، مدير منظمة الإغاثة السورية، إنه منذ 5 أيام انتهت عمليات البحث والإنقاذ ونحن الآن في مرحلة رفع الركام، مؤكدًا أن أعداد ضحايا الزلزال في عموم سوريا وصلت أكثر من 5 آلاف قتيل و 400 مبنى مدمر بشكل كامل بالإضافة للمباني التي دمرت جزئيًا.

 

انتشار مرض الكوليرا شمال سوريا

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مرض الكوليرا كان منتشرًا في شمال سوريا قبل الزلزال، ومتوقع زيادة الإصابات بعد الزلزال وذلك نتيجة الدمار الذي حدث في شبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، ولكن وزارة الصحة لم تعلن عن أعداد رسمية. 

وتابع، أن المباني المنهارة في سوريا قليلة، وان سرعة انتشال الضحايا وانقاذ العالقين لأن سوريا على مدار 10 سنوات تعيش تحت الحرب مما جعل هناك خبرة في تسريع وتيرة الإنقاذ. 

وأكد أن المباني في شمال غرب سوريا تعاني من ضعف في البنية التحتية نتجية الحرب على مدار 10 سنوات والتي تسببت في تصدع المباني، مشيرًا إلى أن المباني في مناطق الزلزال تتكون من 4 طوابق. 

سوريا الزلزال الإغاثة السورية الكوليرا شمال سوريا

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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