المطرب محمد ثروت يطمئن الجمهور على حالة نجله الصحية

نشر المطرب محمد ثروت صورة تجمعه مع نجله المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب المطرب محمد ثروت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يا رب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

ووجه رسالة لنجله كاتبًا: "إلى ابني حبيبي المحارب… ربنا يتمم شفاءك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

أحمد جمال يزور نجل محمد ثروث فى المستشفى: «سلامتك يا صاحبى»

حرص المطرب أحمد جمال على زيارة المخرج والمطرب أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت في المستشفى الذي يمكث فيه بعد تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية.

ونشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة تجمعه مع المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى وكتب: "سلامتك يا صاحبي ألف سلامة ربنا يتم شفاك على خير".

جدير بالذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت تعرض لضغط شديد بالعمل، مما أدى إلى جلطة في شريان حساس واضطراب في الجهاز العصبي.