الدورى الإيطالى.. تعادل إيجابى بين إنتر وأودينيزى فى الشوط الأول

تعادل فريق أودينيزي مع مضيفه إنتر في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإيطالي، بهدف لكل منهما.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو إنتر تسجيل هدف مبكر من أجل فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق أودينيزي على تأمين مناطقه الدفاعية بشكل أساسي والعمل على تسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة.

وتحصل فريق إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد عرقلة دينزيل دومفريس داخل منطقة جزاء فريق أودينيزي في الدقيقة 16، وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة التالية واحتسب ركلة الجزاء وسجلها روميلو لوكاكو في الدقيقة 20 بعدما سدد الكرة أرضية على يسار الحارس وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي إنتر في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل الهدف الثاني، فيما حاول لاعبو فريق أودينيزي تسجيل هدف التعادل.

أرسل روبرتو بيريرا، لاعب فريق أودينيزي كرة طولية داخل منطقة جزاء فريق إنتر في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وأبعدها دفاع النيراتزوري قبل أن تصل لمهاجمي الفريقفريقه.

وأرسل فريدريكو ديماركو كرة عرضية لإنتر في الدقيقة 33 من الجانب الأيمن، ولكنها لم تصل لأي من زملائه.

ولعب دينزل دومفريس الكرة داخل منطقة جزاء أودينيزي وأبعدها الدفاع لركلة ركنية.

وفرض إنتر أسلوب لعبه خلال الدقائق التالية على أودينيزي، وحاول لاعبوه تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط.

وسجل ساندي لوفريتش، هدف التعادل لفريق أودينيزي في الدقيقة 44 بصناعة من زميله روبرتو بيريرا.

وسدد لاعبو إنتر كرة واحدة على المرمى من أصل 4 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما لم يسدد لاعبو أودينيزي أي كرة على المرمى سوى محاولة وحيدة.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب بنسبة 57%، مقابل 43% لصالح فريق أودينيزي.