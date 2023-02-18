الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 12 مواطنا من الموت فى انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب 12 مواطنا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلاب السيارة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة الخدمات المرورية بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث حادث مرورى سيارات إسعاف مساء اليوم الثلاثاء ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

«20 جنيهًا أودت بحياته».. والدة قتيل شبرا الخيمة تروى التفاصيل الواقعة

فاروق الباز يحسم الجدل حول تعرض مصر لزلزال قريبًا (فيديو)

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

مصرع وإصابة مواطنين فى انهيار جزئى لعقار بمركز أطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق

رئيس الوزراء الفلسطينى: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا