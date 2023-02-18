نجاة 12 مواطنا من الموت فى انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

أصيب 12 مواطنا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلاب السيارة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.